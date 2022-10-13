РФ и Турция могут определить страны для первоочередной поставки зерна по сделке – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность составления списка беднейших стран, куда в первую очередь должно поставляться продовольствие по зерновой сделке. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, на встрече акцентировали внимание, что большая часть зерна идет в богатые страны Европы, а меньшая часть – в бедные государства.

Ранее Путин заявил, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. По его словам, только два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

Позже с президентом России согласился и Эрдоган. Он также заявил, что зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не нуждающиеся. С другой стороны, добавил Эрдоган, президента России волнует, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ.

В ответ на претензии координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен заявил, что зерновой рынок является глобальным. Он пояснил, что поставляемая корзина зерна увеличивает объемы глобального предложения вне зависимости от того, куда конкретно поставляют продовольствие. По его словам, это также дает возможность людям приобретать другую пшеницу.



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