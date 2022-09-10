Госдеп оценил слова Путина, что зерно не достается бедным странам

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV
Администрация США назвала зерновой рынок глобальным в ответ на слова Владимира Путина, что украинское зерно не поступает беднейшим странами, а поставляется в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен пояснил, что поставляемая корзина зерна увеличивает объемы глобального предложения вне зависимости от того, куда конкретно поставляют продовольствие. По его словам, это также дает возможность людям приобретать другую пшеницу.
По его словам, эта дискуссия в некотором смысле вводит в заблуждение.
Ранее Путин заявил, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. По его словам, только два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.
Позже с Путиным согласился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявил, что зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, добавил Эрдоган, президента России волнует, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ.
В Стамбул прибыл сухогруз с украинской пшеницей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: