Госдеп оценил слова Путина, что зерно не достается бедным странам

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY KOZLOV

Администрация США назвала зерновой рынок глобальным в ответ на слова Владимира Путина, что украинское зерно не поступает беднейшим странами, а поставляется в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен пояснил, что поставляемая корзина зерна увеличивает объемы глобального предложения вне зависимости от того, куда конкретно поставляют продовольствие. По его словам, это также дает возможность людям приобретать другую пшеницу.

По его словам, эта дискуссия в некотором смысле вводит в заблуждение.

Ранее Путин заявил, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. По его словам, только два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.

Позже с Путиным согласился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявил, что зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, добавил Эрдоган, президента России волнует, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ.

