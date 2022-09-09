Поставки зерна на мировой рынок необходимо увеличивать – Путин

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Владимир Путин заявил, что объемы поставок зерна на мировой рынок необходимо наращивать, отметив, что в беднейшие страны было отправлено лишь 3% урожая. Об этом сообщает ТАСС.

"РФ за май – август текущего года поставила на мировые рынки 6,6 миллиона тонн зерновых, это пшеница, ячмень, кукуруза, из них 6,3 миллиона тонн – как раз в страны Азии, Африки и Латинской Америки", – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что до конца 2022 года из РФ будет поставлено 30 миллионов тонн зерновых культур. По словам Путина, страна имеет возможности для наращивания объемов поставок до 50 миллионов тонн и более.

"Урожай этого года, слава богу, у нас хороший", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка выполняется, однако бедные страны не получают от нее никаких благ. По его словам, в такие страны прибыли всего два судна с продовольственными грузами.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с Путиным в вопросе о том, что зерно из Украины вывозится в страны Запада, а не в развивающиеся государства. В то же время, отметил Эрдоган, российское зерно не поступает на мировой рынок. Он подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из РФ были возобновлены как можно скорее.