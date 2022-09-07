Путин обвинил Запад в обмане развивающихся стран с украинским зерном

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Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума, что Запад беспокоится только о своих интересах в вопросе зерна, которое не дошло из Украины в развивающиеся страны.

"То, что мы видим – это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", – приводит слова Путина РИА Новости.

По словам российского лидера, в документах о вывозе украинского зерна нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны.

"Просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было", – отметил он.

Путин подчеркнул, что российская сторона придерживалась всех договоренностей.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что контролировать вывоз зерна с Украины в нуждающиеся страны могла бы специальная миссия ООН, которая отчитывалась бы перед Совбезом организации.

Он также отметил, что странам Запада следует объяснить, как у них оказалось зерно, которое изначально предназначалось бедным и развивающимся государствам.

До этого Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу и пообещал посоветоваться по этому вопросу с президентом Турции. Российский лидер пояснил, что почти все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны.