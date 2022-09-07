Сенатор Джабаров предложил передать ООН контроль за вывозом зерна с Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Контролировать вывоз зерна с Украины в нуждающиеся страны могла бы специальная миссия ООН, которая отчитывалась бы перед Совбезом организации. Такое предложение в беседе с РИА Новости озвучил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Миссия ООН могла бы контролировать, отслеживать, чтобы суда с украинским зерном направлялись беднейшим, нуждающимся странам", – сказал сенатор.
Он также отметил, что странам Запада следует объяснить, как у них оказалось зерно, которое изначально предназначалось бедным и развивающимся государствам.
Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу и пообещал посоветоваться по этому вопросу с президентом Турции. Российский лидер пояснил, что почти все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны.
По его словам, по продовольственной программе ООН было отгружено лишь два корабля зерна.
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