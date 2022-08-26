Эксперт оценил мировую ситуацию с ценами на пшеницу

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Дефицит зерна не грозит миру, поскольку в течение последних двух лет идет падение цен на мировом рынке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько.

По данным издания Chicago Tribune, основу рациона всего мира составляют пшеница, кукуруза и рис. В сравнении с весной цены на крупы вернулись на уровень начала 2022 года. На кукурузу цены упали на 25%, на пшеницу – на 40%.

"Более того, в этом году в России мы ожидаем рекордный урожай, предварительная оценка – порядка 145 миллионов тонн зерна", – рассказал Рылько.

Отмечается, что РФ является основным источником экспорта зерна в мире. Россия поставляет 13,1% крупы, в то время как США – 13%, Австралия – 12,9%, Канада – 11,9%, Украина – 8,5%. Большая часть поставок из России осуществляется в Египет, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию. Зерно также поставляется в африканские страны.

"Несмотря на серьезную засуху и жаркое лето в Европе, в северной ее части собран вполне неплохой урожай, в частности в Германии, Польше и прибалтийских государствах", – сообщил эксперт.

По его словам, Россия, в отличие от стран Европы, возлагает надежды на достойный урожай во второй половине года.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сложности с поставками зерна из РФ заключаются в незаконных санкциях со стороны Запада. По его словам, российское зерно достаточно востребовано на европейском рынке. Однако из-за санкций продукт не может попасть в страны, которые в нем нуждаются.

Кроме того, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в России уже собрали 55 миллионов тонн зерна. Это почти треть всей площади посадок. Из-за холодной весны в некоторых регионах страны к сбору урожая пришлось приступить позже.

