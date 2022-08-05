Российские аграрии собрали около 55 миллионов тонн зерновых

Уборочные работы интенсивно идут во всех федеральных округах России, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В настоящее время уже убрана почти треть площади, аграрии собрали порядка 55 миллионов тонн зерновых. По словам министра, России придется уменьшить экспортные планы в текущем году, так как из-за холодной весны во многих российских регионах аграрии приступили к уборке позднее.

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