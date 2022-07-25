Назван срок открытия всех ресторанов преемника McDonald’s в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все рестораны сети быстрого питания "Вкусно – и точка", которая заменила на российском рынке McDonald’s, планируют открыть в сентябре. Такое заявление в разговоре с "Лентой.ру" сделали в пресс-службе компании.

"Открытие всех предприятий "Вкусно – и точка" произойдет в конце августа – начале сентября. Соответственно, мы ожидаем, что все 850 предприятий "Вкусно – и точка" уже точно откроются в сентябре", – пояснили представители организации.

Сейчас в России открыли свыше 300 предприятий сети, при этом еженедельно начинают работать десятки новых предприятий, добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю. Там также прокомментировали ситуацию с ростом стоимости продукцию. Представитель компании связал это с увеличением закупочных цен.

В начале июля во "Вкусно – и точка" заявили, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.

Позднее стало известно, что с 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.

Также "Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. По словам гендиректора сети, в этом вопросе будут отталкиваться от того, что нравится самим детям.

