"Вкусно – и точка" запустит доставку к сентябрю

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" планирует запустить доставку к сентябрю, заявил гендиректор сети Олег Пароев в эфире РБК.

"И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки, и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия – то есть конец августа – начало сентября", – уточнил он.

Пароев также прокомментировал ситуацию с ростом цен в сети фастфуда. По его словам, это произошло из-за того, что подросли закупочные цены. Однако "Вкусно – и точка" по-прежнему планирует оставаться сетью ресторанов с доступными ценами.

В начале июля во "Вкусно – и точка" заявили, что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.

Позднее стало известно, что с 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.

Также "Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. По словам гендиректора сети, в этом вопросе будут отталкиваться от того, что нравится самим детям.