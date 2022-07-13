В меню "Вкусно – и точка" появятся новые блюда

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" добавит в меню новые позиции. Об этом сообщает газета "Известия".

С 2 августа в заведениях предприятия гости смогут попробовать фруктовый лимонад, а уже с 8 августа в ресторанах быстрого питания появятся мороженое в стаканчике со вкусом манго и молочный коктейль с тропическим вкусом.

"Речь идет о запуске сезонного меню, которое будет актуальным до конца сентября", – сообщили в компании.

Представители сети также отметили, что ранее подобный подход использовали в McDonald's, где гостям предлагали охлажденные напитки в жаркое время года и горячие – в холодное.

Кроме того, в компании продолжают разработку альтернатив "Макфлурри" и "Биг Мака". Обновленные позиции могут вернуться в рестораны быстрого питания в ближайшее время.

Ранее стало известно о том, что картофель фри и по-деревенски вернется в рестораны сети в конце августа. Продажу прекратили из-за нехватки мощностей поставщика и невозможности импорта.