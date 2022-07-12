Картофель фри и по-деревенски вернется в рестораны сети "Вкусно – и точка" в августе

Картофель фри и по-деревенски вернется во все рестораны сети "Вкусно – и точка" только к концу августа. Об этом заявил гендиректор сети Олег Пароев.

По его словам, в России оказался лишь один производитель, который выпускал нужные полуфабрикаты. Его мощностей не хватает, а импорт невозможен. Пароев также рассказал, что Роспатент официально зарегистрировал товарный знак "Вкусно – и точка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.