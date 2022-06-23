Названа средняя стоимость малины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести малину можно на Преображенском рынке. Небольшая упаковка малины из Краснодарского края обойдется в 400 рублей, а стандартный стакан с этой же ягодой из Владимирской области – 250 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

