В ресторанах "Вкусно – и точка" не будут подавать блюда русской кухни

Окрошка и другие блюда русской кухни не появятся в ресторанах "Вкусно – и точка". Руководство сети анонсировало сезонное меню. Однако никаких сюрпризов в меню – будут только те блюда, которые обычно предлагались в McDonald's.

Картошка фри полностью вернется в рестораны к концу августа. Об этом рассказал гендиректор компании. Оказалось, что в России лишь один производитель выпускал такую продукцию – мощностей не хватает, а импорт невозможен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.