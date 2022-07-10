Эксперт заявил, что без импорта упадет качество отечественных продуктов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Исчезновение импорта приводит к созданию тепличных условий для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаила Хачатуряна.
В свою очередь исчезновение конкуренции приводит к падению качества производимой продукции, а как следствие – снижению потребления.
Эксперт пояснил, что в этом случае произойдет ситуация, которая сложилась в позднем СССР. Тогда предприятия производили много товаров, которые не пользовались спросом из-за низкого качества. При этом граждане стояли в очередях за дефицитным импортом, отметил Хачатурян.
По его словам, еще одним минусом дефляции является падение конкурентоспособности экспортеров. Это может привести к увеличению стоимости продуктов и снижению спроса. Хачатурян заявил о необходимости поддерживать баланс между экспортом и импортом, не допуская доминирования в любом из сегментов.
Ранее более 80% россиян поддержали возрождение советских брендов на фоне ухода из России западных компаний. При этом наиболее важным они посчитали возвращение автомобилей "Москвич", "Волга" и "Победа", холодильника "Орск" и велосипеда "Кама".
Техника Apple появилась в России по схеме параллельного импорта
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