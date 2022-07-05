В Союзе предприятий зообизнеса оценили идею нарастить производство кормов в РФ

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Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова оценила идею нарастить производство отечественных кормов для домашних животных. Об этом сообщает RT.

Она подчеркнула, что это отличная инициатива.

"Это здорово, потому что у нас есть и знания, и умения, просто не было необходимости, а ситуация сейчас на международном рынке сложилась так, что импорта стало поступать нам гораздо меньше, и в этой ситуации, естественно, надо проявлять инициативу", – рассказала эксперт.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал идею развивать в регионе производство отечественных кормов для домашних животных. По словам Здунова, этот рынок был практически импортным, однако теперь его осваивают в Мордовии. Путин, в свою очередь, назвал импорт кормов для домашних животных глупостью.

До этого президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 посоветовал попробовать перевести питомца на натуральное питание или покупать сухие корма отечественных производителей, чтобы сэкономить.

