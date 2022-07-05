Путин поддержал идею развивать в Мордовии производство кормов для домашних животных

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Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым поддержал идею развивать в регионе производство отечественных кормов для домашних животных.

По словам Здунова, этот рынок был практически импортным, но теперь в Мордовии его осваивают. Путин в свою очередь назвал импорт кормов для домашних животных глупостью.

Здунов отметил большой объем данного рынка.

"Мы нацелены его завоевать, потому что (это) большие деньги", – сказал он.

Президент России также оценил качество производимых в регионе сельскохозяйственных продуктов. Глава Мордовии заверил, что свыше 80% продуктов в школах – местного производства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в мире идет стремительное увеличение цен на авиабилеты, а эпоха дешевой авиации уходит в прошлое. В частности, китайские авиакомпании увеличивают топливную надбавку в билетах из-за увеличения цен на нефть. В США стоимость авиабилетов выросла на 18,6% по сравнению с мартом. Стремительно повышаются цены на билеты и в Европе.

