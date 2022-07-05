Экономист рассказал о пределе, до которого может подняться курс доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 предположил, что максимальное значение, которого может достичь курс доллара, – 75 рублей.
5 июля в ходе торгов на Московской бирже наблюдается ускорение роста курса американской валюты. Сперва доллар преодолел отметку выше 58, а затем и 61 рубля за единицу. Также фиксируется ускоренный рост европейской валюты.
Масленников предположил, что рост курса доллара может быть связан с постепенным восстановлением импорта.
"Кроме того, начинает сказываться состоявшаяся еще 10 июня отмена требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. Плюс такая относительно понижающаяся траектория по ценам на нефть. Это всегда подталкивает рубль к некоторому ослаблению", – говорит специалист.
По словам экономиста, не исключено, что максимальным значением, которого может достичь доллар, станет курс в 75 рублей.
"В любом случае основания для катастрофических обрушений до 80, 90, 100 рублей за доллар я в настоящее время не вижу", – заключил Масленников.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об опасности попыток вернуться к старому курса рубля искусственным способом. По ее словам, это чревато девальвацией. При этом плавающий курс российской национальной валюты дает возможность адаптировать к изменившимся условиям экономику страны, указала Набиуллина.
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