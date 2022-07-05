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Москва 24

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Экономика

14:22

Курс евро на бирже поднялся выше 63 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 10 июня, курс доллара – 61 рубль впервые с 8 июня, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 14:22 по московскому времени американская валюта поднялась на 5,81 рубля (примерно на 10%) и достигла отметки в 61,05 рубля, европейская валюта при этом выросла на 4,87 рубля (примерно на 8%), до 62,62 рубля.

Ранее аналитики "Ренессанс Капитала" спрогнозировали курс рубля в 2023 году в зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран.

По мнению экономистов, в среднесрочной перспективе введенное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти, а также другие торговые ограничения, будут работать в минус рублю. В худшем сценарии – если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти – средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар.

В другом случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, курс в 2023 году составит 83 рубля за доллар. В свою очередь, в оптимистичном варианте – при перераспределении 100% экспорта – ожидается курс 74 рубля за доллар.

Доллар продолжил укрепление по отношению к рублю

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