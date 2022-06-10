В Минфине рассказали об отмене требования по продаже 50% валютной выручки для экспортеров

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Минфин РФ сообщил об отмене с 10 июня требования о продаже 50% валютной выручки, передает ТАСС.

"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России <...> приняла решение отменить требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки", – указано в сообщении ведомства.

По информации министерства финансов, данное решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Согласно новому правилу, долю валютной выручки для продажи будет определять правительственная комиссия.