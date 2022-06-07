ЦБ РФ повысит порог перевода средств за рубеж для граждан

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С 8 июня Центробанк повысит порог перевода средств за рубеж для граждан с 50 000 до 150 000 долларов в месяц. Такую же сумму могут перечислять физические лица из дружественных стран, сообщается на сайте регулятора.

При этом через оказывающие услуги по переводу средств без открытия счета компании граждане могут перевести не более 10 000 долларов в месяц.

"Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", – говорится в сообщении.

Ограничения действуют до 30 сентября.

Ранее ЦБ РФ решил увеличить срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. До этого срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Теперь экспортеры также могут не продавать валюту в течение 120 дней при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам.

