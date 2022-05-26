ЦБ РФ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Совет директоров Банка России принял решение увеличить срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке", – говорится в сообщении.

До этого срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Теперь экспортеры также могут не продавать валюту в течение 120 дней при условии направления ее на исполнение обязательств по импортным контрактам.

Также регулятор снизил размер обязательной продажи иностранной валюты с 80 до 50% суммы экспортной выручки резидентов – участников внешнеэкономической деятельности.

26 мая Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14%. Решение объяснили снижением рисков для финансовой стабильности страны.

Впоследствии стало известно, что ВТБ принял решение снизить ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Решение вступит в силу с 30 мая. Минимальная ставка для займа составит 10,9% годовых.

