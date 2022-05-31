В России ввели мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

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В России с 1 июня вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Действовать он будет до 31 декабря 2022 года.

Согласно постановлению, с первого дня лета приостановится большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства. Исключением будут проверки, в ходе которых ранее уже выявили нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря. Контрольные мероприятия в этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений.

Помимо этого, мораторий не распространяется на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля текущего года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.

До 1 декабря 2022 года продлевается срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будут рассмотрены инициативы по защите граждан и экономики РФ в условиях санкций. В числе предложений, вынесенных на обсуждение – законопроекты о безопасности персональных данных, об ответе на запрет иностранных СМИ за рубежом, об упрощении ВНЖ для иностранных IT-специалистов и расширение количества бюджетных мест в магистратуре.

Кроме того, будут рассмотрены предложения по внешнему управлению уходящими из РФ иностранными компаниями, по поддержке лизингодателей, по изменению понятия "соотечественник за рубежом", по продлению периода действия пониженных налоговых ставок и по изменениям в бюджетное законодательство.