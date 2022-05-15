ГД рассмотрит инициативы по защите граждан и экономики РФ – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будут рассмотрены инициативы по защите граждан и экономики РФ в условиях санкций. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они – в приоритетной повестке Государственной Думы", – подчеркнул депутат.

В числе предложений, вынесенных на обсуждение – законопроекты о безопасности персональных данных, об ответе на запрет иностранных СМИ за рубежом, об упрощении ВНЖ для иностранных IT-специалистов и расширение количества бюджетных мест в магистратуре.

Кроме того, будут рассмотрены предложения по внешнему управлению уходящими из РФ иностранными компаниями, по поддержке лизингодателей, по изменению понятия "соотечественник за рубежом", по продлению периода действия пониженных налоговых ставок и по изменениям в бюджетное законодательство.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возможные последствия антироссийских санкций. В их числе он назвал разрушение логистики, усиление энергетического и валютно-финансового кризисов.