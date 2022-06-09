Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

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Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что правительственная комиссия будет определять долю валютной выручки для продажи.

Документом предусматривается осуществление продажи иностранной валюты резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности в размере, который определит правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию. Срок будет установлен советом директоров ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров РФ снижено с 80 до 50%.

Такое решение объяснялось стабилизацией курса российской валюты и достижением хорошего уровня валютной ликвидности на рынке.

