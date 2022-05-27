Путин подписал указ об исполнении обязательств перед зарубежными правообладателями

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Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, компании РФ будут иметь возможность гасить платежи в пользу ряда правообладателей в рублях. Он также касается поддержавших санкции правообладателей.
Документом предусматривается сохранение за компаниями права на использование интеллектуальной собственности на прежних условиях при платежах в национальной валюте. Указом определяются правообладатели для распространения данных правил. По ним должник будет уплачивать вознаграждение, связанное с защитой авторских прав, а также другие платежи на специальный рублевый счет типа "О", открытый должником в правообладателя. Правительство РФ в последствии определит такой банк или несколько банков в течение 10 дней.
Совет директоров Банка России будет устанавливать режим специального счета, особенности внесения списания с него средств. При этом счет будет вестись исключительно в рублях. Для его открытия не нужно согласие правообладателя, а исполнение должником обязательств вне счета не допускается.
Уточняется, что указ не распространяется на договоры на право использования результатов интеллектуальной деятельности, необходимых для ввоза или производства в РФ лекарств, медицинских изделий, промышленной и сельхозпродукции, пищевых продуктов. Кроме того, положения документа не применяются к договорам по оказанию услуг связи и договорам, заключенным для создания или использования в России программ для электронных вычислительных машин, баз данных, информационных систем и центров обработки данных.
Ранее Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами из недружественных государств.
Согласно указу, устанавливается временный порядок выплаты прибыли компаний РФ в пользу их совладельцев из недружественных стран. При принятии решения о распределении прибыли ее выплата зарубежным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в марте указом президента, по которому долги организаций РФ могут быть выплачены иностранным кредиторам в рублях.
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