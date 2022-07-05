Импорт лососевых рыб в РФ сократился почти в шесть раз из-за роста цен

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Импорт лососевых рыб сократился почти в шесть раз, с 5 000 до 858 тонн год к году, в мае 2022 года из-за роста цен. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию производственных и торговых предприятий рыбного рынка.
Отмечается, что общая потребность России в этой рыбе составляет около 120 000–130 000 тонн в год, из которых 100 000 тонн – импорт. При этом основная часть поставок приходилась на Чили и Фарерские острова.
Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк выразил мнение, что внутреннее производство лососевых рыб не сможет полностью покрыть потребность российского рынка. Он пояснил, что значительная часть улова идет на экспорт. Совладелец холдинга "Тигрус" Хенрик Винтер добавил, что его заведения сократили закупки лосося на 30%. По его словам, раньше закупали 4 000 тонн рыбы, а сейчас – 2 000 тонн.
Директор по развитию GFC Алексей Фильчагин в качестве причины снижения закупок назвал повышение цен. Березнюк пояснил, что оптовые цены на семгу выросли с 900 до 2 000 рублей с февраля, а на форель – с 550 до 1 700 рублей. Мурманская форель также подорожала на 90%.
Совладелец сети "Теремок" Михаил Гончаров пояснил, что в случае продолжения увеличения цен на рыбу придется поднимать стоимость блюд с лососем. Винтер пояснил, что сейчас рестораторы пытаются заменить лосось на другие виды рыб, наращивая закупки российских окуня, палтуса, наваги и судака.
Ранее газета "Известия" сообщила, что до конца текущего года в России может быть проведен эксперимент по маркировке икры. Отмечается, что в отзыве из Совфеда первый зампред комитета по АПК Сергей Митин информирует замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, что проведение эксперимента будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией.
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