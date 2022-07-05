Глава Минпромторга спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в РФ

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Цены на автомобили в России будут постепенно снижаться в течение года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, ситуация в данной сфере стабилизируется. Он подчеркнул, что предпосылки к резким скачкам стоимости отсутствуют.

"Цикл производства автомобилей занимает около 3–4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним – он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году", – приводит его слова РИА Новости.

Мантуров отметил, что компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка. Если они будут до последнего держать высокие цены, то потребители просто не будут приобретать продукцию, пояснил министр.

"<...> но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации", – добавил он.

В середине июня глава министерства промышленности и торговли РФ сообщал, что цены на новые автомобили в стране с начала года выросли на 25–30%.

