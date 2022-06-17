Цены на новые автомобили в России с начала года выросли на 25–30% – Минпромторг

Правительство может выделить до миллиарда рублей на промышленную ипотеку в 2022 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Цены на новые автомобили в России с начала года выросли на 25–30%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Доминикана разрабатывает альтернативные маршруты для туристов из России, рассказал посол республики в Москве.

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