Президент РФ назвал глупостью слова о "путинской инфляции" на Западе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин назвал заявления о "путинской инфляции" на Западе глупостью. Такое мнение он высказал в ходе ПМЭФ.
По его словам, эта информация рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать.
"Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем", – отметил Путин.
По его словам, рост цен и проблемы с продовольствием и энергетикой являются результатом системной ошибочной политики Соединенных Штатов и Евросоюза. При этом он признал, что спецоперация России имела какое-то значение, однако корень кроется в ошибочной экономической политике.
Он также указал на безответственную политику стран G7. По его мнению, в такую ситуацию мир последовательно загнала именно такая многолетняя политика, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Путин добавил, что эти процессы ускорились в 2020 году с началом пандемии.
Ранее Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий. Он подчеркнул, что подрыв деловой репутации и доверие к валютам произошел намеренно.
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