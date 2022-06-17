Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись – Путин

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Мрачные прогнозы относительно российской экономики не сбылись, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что странам не удалось задавить Россию. Власти РФ работали профессионально, а граждане проявили сплоченность и ответственность.

"Мы шаг за шагом укрепляем экономику. Мы сильные люди и можем справиться с любыми вызовами, как наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", – сказал президент.

Путин добавил, что спустя три месяца после массированного пакета санкций власти подавили инфляционный всплеск. Президент отметил, что государственные финансы устойчивы, профицит федерального бюджета только в мае составил полтриллиона рублей.

Российский лидер добавил, что европейские политики своими руками нанесли своей экономике серьезный удар. Путин заявил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех.

Ранее Путин заявил, что санкции против России безумны и бездумны. По словам российского лидера, цель антироссийских ограничений – нахрапом и с наскока смять экономику РФ. Однако это, как уточнил президент, у Запада не получилось.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.

