Путин назвал санкции против РФ безумными и бездумными

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Санкции против России безумны и бездумны. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, безумных санкций против России. Безумных, я бы сказал, бездумных. Их количество и скорость штамповки не знают прецедентов", – отметил президент РФ.

По словам российского лидера, цель антироссийских ограничений – смять экономику РФ. Однако это, как уточнил президент, у Запада не получилось.

"Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось", – заявил Путин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции против РФ, вводимые Западом, направлены именно против русского народа. Он обратил внимание на то, что ограничения со стороны западных государств не являются наказанием президента РФ, политического и военного руководства ввиду того, что ни у кого из данных представителей власти нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за рубежом.

Ситуация в отношениях между рядом государств осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

