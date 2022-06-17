Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий – Путин

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Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

Российский лидер подчеркнул, что подрыв деловой репутации и доверие к валютам произошел намеренно.

Он отметил, что Петербургский международный экономический форум проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы.

Ранее Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

Помимо этого, Путин в ходе встречи с белорусским лидером отреагировал на заявления Запада о том, что в экономических проблемах России якобы виноват сам президент.

