Доверие к мировым валютам подорвано ради устаревших геополитических иллюзий – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.
Российский лидер подчеркнул, что подрыв деловой репутации и доверие к валютам произошел намеренно.
Он отметил, что Петербургский международный экономический форум проходит в непростое время, когда под ударом оказались основные экономические принципы.
Ранее Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.
Помимо этого, Путин в ходе встречи с белорусским лидером отреагировал на заявления Запада о том, что в экономических проблемах России якобы виноват сам президент.
У РФ хватает ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому – Мишустин
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