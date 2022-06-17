Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на час из-за DDOS-атак

Владимир Путин принял решение о переносе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ на час из-за массированных DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что президент лично принимал участие в подготовке своего выступления. Речь будет чрезвычайно важная, уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, пойдет речь об экономических процессах, влиянии на них сложившейся ситуации и враждебных проявлениях Запада. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.