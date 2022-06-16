Комфортный городской район появится на месте "Рижского грузового двора"

18:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице утвердили проект планировки территории "Рижского грузового двора". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Участок площадью 43,66 гектара находится в районе Марьина Роща, вблизи Рижского вокзала. Решение вывести грузовой двор из центра Москвы приняла ОАО "РЖД" в рамках программы оптимизации системы ее логистических мощностей.
В результате появится комфортный и сбалансированный городской район на пересечении ТТК и проспекта Мира. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров. Из них 264,4 тысячи "квадратов" займет жилье. Часть квартир передадут для расселения жителей по программе реновации.
Отмечается, что одним из главных доминантов нового района останется пассажирский Рижский вокзал. Его отреставрируют и приведут в соответствие с современными стандартами столичного транспорта. Там построят новое здание железнодорожных касс. Перед зданием вокзала появятся современные остановочные павильоны и конечная станция наземного городского транспорта.
На реорганизуемой территории также возведут школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей и корпоративный университет РЖД. Построят также офисные здания для размещения штаб-квартиры РЖД и других коммерческих структур, медицинский центр, гостиницу, фитнес-клуб, библиотеку, объекты общепита, типографию и здание ГБУ "Автомобильные дороги".
В планах властей стоит в том числе построить новые улицы и дороги общей протяженностью 3,35 километра. Для велосипедистов организуют велодорожки длиной 1,7 километра и велопереезды через железнодорожные пути.
Реорганизация "Рижского грузового двора" позволит создать 27,5 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 3,7 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в столице реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны Медведково, в результате чего там появятся спортивные и досуговые объекты, свыше 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Кроме того, в бывшей промзоне инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.
Кроме того, на Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. По информации застройщика, в будущем центре сделают гастрономические пространства и рестораны с открытыми террасами. Также там построят двухуровневое подземное парковочное пространство на 83 автомобиля.
Войти в здание можно будет с Большой Бронной улицы, Тверского бульвара и Сытинского переулка.
Новый район появится на месте промзоны "Рижский грузовой двор" в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: