Комфортный городской район появится на месте "Рижского грузового двора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице утвердили проект планировки территории "Рижского грузового двора". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Участок площадью 43,66 гектара находится в районе Марьина Роща, вблизи Рижского вокзала. Решение вывести грузовой двор из центра Москвы приняла ОАО "РЖД" в рамках программы оптимизации системы ее логистических мощностей.

В результате появится комфортный и сбалансированный городской район на пересечении ТТК и проспекта Мира. Общая площадь застройки составит 727,59 тысячи квадратных метров. Из них 264,4 тысячи "квадратов" займет жилье. Часть квартир передадут для расселения жителей по программе реновации.

Отмечается, что одним из главных доминантов нового района останется пассажирский Рижский вокзал. Его отреставрируют и приведут в соответствие с современными стандартами столичного транспорта. Там построят новое здание железнодорожных касс. Перед зданием вокзала появятся современные остановочные павильоны и конечная станция наземного городского транспорта.

На реорганизуемой территории также возведут школу на 500 учеников, детские сады на 250 детей и корпоративный университет РЖД. Построят также офисные здания для размещения штаб-квартиры РЖД и других коммерческих структур, медицинский центр, гостиницу, фитнес-клуб, библиотеку, объекты общепита, типографию и здание ГБУ "Автомобильные дороги".

В планах властей стоит в том числе построить новые улицы и дороги общей протяженностью 3,35 километра. Для велосипедистов организуют велодорожки длиной 1,7 километра и велопереезды через железнодорожные пути.

Реорганизация "Рижского грузового двора" позволит создать 27,5 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 3,7 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в столице реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны Медведково, в результате чего там появятся спортивные и досуговые объекты, свыше 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Кроме того, в бывшей промзоне инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

Кроме того, на Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. По информации застройщика, в будущем центре сделают гастрономические пространства и рестораны с открытыми террасами. Также там построят двухуровневое подземное парковочное пространство на 83 автомобиля.

Войти в здание можно будет с Большой Бронной улицы, Тверского бульвара и Сытинского переулка.

