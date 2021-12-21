Строительство Музея искусств на ЗИЛе начнется в ближайшее время

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Даниловском районе Москвы построят здание Музея искусств, работы по возведению начнутся в ближайшее время. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Музей станет частью единого культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции бывшей промзоны ЗИЛ.
Как сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин, частный застройщик уже получил все необходимые для начала работы документы.
"Общая площадь пятиэтажного здания музея с одним подземным этажом составит 12,1 тысячи квадратных метров. <...> В состав музея войдут выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, открытая летняя терраса на пятом этаже. Кроме того, в здании предусмотрено обустройство подземного паркинга", – добавил он.
Музей расположится по адресу Автозаводская улица, владение 23/4.
Уточняется, что всего в Москве планируют реорганизовать 120 бывших промзон. В этом году проекты развития таких территорий объединили в программу "Индустриальные кварталы", которая позволит подарить бывшим промзонам столицы вторую жизнь, а также получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.
Ранее сообщалось, что здание Музея искусств, который будет находиться под управлением "Эрмитажа", будет кубической формы. Его фасад оформят в виде трапециевидной металлической сетки в медных тонах. Кроме того, к зданию планируется пристроить одноэтажную галерею.
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