Строительство Музея искусств на ЗИЛе начнется в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе Москвы построят здание Музея искусств, работы по возведению начнутся в ближайшее время. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Музей станет частью единого культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции бывшей промзоны ЗИЛ.

Как сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин, частный застройщик уже получил все необходимые для начала работы документы.

"Общая площадь пятиэтажного здания музея с одним подземным этажом составит 12,1 тысячи квадратных метров. <...> В состав музея войдут выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, открытая летняя терраса на пятом этаже. Кроме того, в здании предусмотрено обустройство подземного паркинга", – добавил он.

Музей расположится по адресу Автозаводская улица, владение 23/4.

Уточняется, что всего в Москве планируют реорганизовать 120 бывших промзон. В этом году проекты развития таких территорий объединили в программу "Индустриальные кварталы", которая позволит подарить бывшим промзонам столицы вторую жизнь, а также получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, что здание Музея искусств, который будет находиться под управлением "Эрмитажа", будет кубической формы. Его фасад оформят в виде трапециевидной металлической сетки в медных тонах. Кроме того, к зданию планируется пристроить одноэтажную галерею.