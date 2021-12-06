Столичные власти выдали разрешение на строительство филиала "Эрмитажа" на ЗИЛе

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Столичные власти выдали разрешение на строительство филиала музея "Эрмитаж" на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Группа ЛСР построит филиал "Эрмитажа" в рамках реорганизации бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе. Застройщик получил разрешение на строительство объекта и готов приступить к работам на площадке", – говорится в сообщении.

Разрешение будет действовать до марта 2023 года.

Отмечается, что пятиэтажное здание музея, который будет находиться под управлением "Эрмитажа", будет иметь кубическую форму. Его фасад оформят в виде трапециевидной металлической сетки в медных тонах. Кроме того, к зданию будет пристроена одноэтажная галерея.

Ранее сообщалось, что музей расположится на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Общая площадь комплекса московского филиала "Эрмитажа" составит примерно 12 000 квадратных метров.

В здании разместят выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства, подземный паркинг. При входе в здание будет остекленное пространство с многоярусными антресолями, где разместят крупногабаритные экспонаты.

