Архитекторы согласовали концепцию здания московского филиала "Эрмитажа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала музея "Эрмитаж". Объект расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Фасады здания-куба будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Площадь комплекса составит примерно 12 000 квадратных метров. Музей расположится на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что к зданию пристроят одноэтажную галерею.
"Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций; остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций", – пояснил Кузнецов.
В московском филиале музея разместят выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства, подземный паркинг. При входе в здание будет остекленное пространство с многоярусными антресолями, где разместят крупногабаритные экспонаты.
Далее оборудуют ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивную зону и ресторан. На втором, третьем, четвертом и пятом этажах расположатся выставочные залы.
В ресторане стены и колонны выполнят из бетона и декорируют металлическими кассетами медного цвета, на потолке сформируют узор из деревянных элементов.
Ранее сообщалось, что благоустроят также и прилегающую территорию музея. Работники разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.
Москвичам рассказали, когда в городе появится филиал "Эрмитажа"
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