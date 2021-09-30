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Город

10:37

Архитекторы согласовали концепцию здания московского филиала "Эрмитажа"

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала музея "Эрмитаж". Объект расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Фасады здания-куба будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь комплекса составит примерно 12 000 квадратных метров. Музей расположится на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что к зданию пристроят одноэтажную галерею.

"Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций; остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций", – пояснил Кузнецов.

В московском филиале музея разместят выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства, подземный паркинг. При входе в здание будет остекленное пространство с многоярусными антресолями, где разместят крупногабаритные экспонаты.

Далее оборудуют ресепшен, гардероб, магазин, конференц-зал, интерактивную зону и ресторан. На втором, третьем, четвертом и пятом этажах расположатся выставочные залы.

В ресторане стены и колонны выполнят из бетона и декорируют металлическими кассетами медного цвета, на потолке сформируют узор из деревянных элементов.

Ранее сообщалось, что благоустроят также и прилегающую территорию музея. Работники разместят веранды ресторанов, проложат велодорожки, установят скамейки и урны, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники, а также оборудуют автомобильную стоянку.

Москвичам рассказали, когда в городе появится филиал "Эрмитажа"

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