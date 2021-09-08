Сергей Собянин рассказал о реорганизации промышленных территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва сегодня занимается комплексным развитием около 130 промышленных территорий. Об этом в интервью сайту "Комсомольская правда" рассказал глава столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в работе – около 130 промышленных территорий общей площадью порядка двух тысяч гектаров. Для нашего города это огромный объем. Если перевести на деньги, то это привлечение семи триллионов рублей инвестиций, создание около полумиллиона рабочих мест, десятки миллионов квадратных метров жилья", – отметил Собянин.

По словам мэра Москвы, более половины жилья и новых объектов в пределах МКАД возводят на месте старых промышленных территорий. Вовлечение в этот процесс экономически депрессивных зон в 2021 году позволит Москве выйти на рекордный объем строительства жилья. Власти планируют возвести около 6 миллионов квадратных метров.

Серей Собянин подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо продолжать, поскольку в городе остается достаточное количество промзон, находящихся в депрессивном состоянии.

Комплексное развитие территорий бывших промзон проводят по программе "Индустриальные кварталы". Речь идет о предприятиях на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года еще семь договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут подписаны городом по инициативе правообладателей.