В здании московского филиала "Эрмитажа" создадут холл с потолком высотой 30 м

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В здании московского филиала "Эрмитажа", который будет возведен на территории бывшей промзоны ЗИЛ, появится холл с потолком высотой 30 метров, рассказал глава архитектурного бюро Speech и автор проекта филиала Сергей Чобан. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Наиболее интересной и значительной частью проекта является гигантский входной холл, из которого видны все выставочные этажи, благодаря чему посетители с первого взгляда смогут понять, как функционирует музейное здание. Для меня это очень важно. Я, например, очень люблю Музей Гуггенхайма за его форму, но еще больше я люблю его за пространственную ясность. Человек входит внутрь и сразу видит то, как устроен этот музей", – сказал Чобан.
В качестве еще одного примера музея с огромным свободным холлом, на который ориентировались проектировщики столичного филиала "Эрмитажа", Чобан назвал "Галерею современности" Кунстхалле в Гамбурге, построенную по проекту Освальда Матиаса Унгерса.
"Это здание своей лаконичностью, ясностью, простотой и в то же время импозантностью и торжественностью выставочного пространства всегда поражало меня. Мы преследовали ту же задачу – создать огромное пространство холла с деревянными конструкциями, излучающими мягкий свет и создающими теплый климат в помещении", – пояснил архитектор.
Он уточнил, что холл будет служить отсылкой к историческому зданию "Эрмитажа" в Санкт-Петербурге, которое начинается с крупного входного пространства с Иорданской лестницей Растрелли.
"Для меня исторический "Эрмитаж" – это выразительный фасад, за которым находятся очень разные импозантные и интересные музейные пространства. Самое главное из них – это, конечно, Иорданская лестница Растрелли. Именно с нее для меня начинается "Эрмитаж", – подытожил архитектор.
Ранее специалисты согласовали архитектурную концепцию здания московского филиала музея "Эрмитаж". Площадь комплекса составит примерно 12 000 квадратных метров. Музей расположится на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.
В московском филиале музея разместят выставочные залы, ресторан, офисные и общественные пространства, подземный паркинг. При входе в здание будет остекленное пространство с многоярусными антресолями, где разместят крупногабаритные экспонаты.
В Москве появится филиал "Эрмитажа"
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