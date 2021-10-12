Москва выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва с начала года выделила свыше 86 гектаров земли для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этих участках построят промышленные предприятия, соцобъекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, транспортно-пересадочные узлы.

"Масштабный инвестиционный проект – это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут стать производственные комплексы и инновационные центры, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры – те, которые позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

23 проекта реализуют в ТиНАО, 10 – в САО, девять – в ЮВАО, восемь – в ВАО, шесть – в ЗАО, пять – в СВАО, по четыре — в ЦАО, ЮАО и СЗАО, три – в ЮЗАО и один – в ЗелАО. Также на 11 гектарах территории возведут 12 промышленных объектов, а еще на 34 участках построят центры госуслуг и объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, подчеркнул Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что среди 77 масштабных инвестиционных проектов, для которых город выделил землю, преобладают объекты спорта.

"Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 26 гектаров", – сказал он, добавив, что для четырех объектов образования выделены 6 гектаров земли.

При этом свыше 10 гектаров земли Москва выделила на новые объекты на территории ТПУ.

Ранее Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии около 130 промышленных территорий. По его словам, более половины жилья и новых объектов в пределах МКАД возводят на месте старых промышленных территорий. Вовлечение в этот процесс экономически депрессивных зон в 2021 году позволит Москве выйти на рекордный объем строительства жилья.