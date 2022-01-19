Общественный центр появится на Тверском бульваре

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На Тверском бульваре в столице появится многофункциональный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Проект нового пространства предполагает, что МФК разместится на площади 17 тысяч квадратных метров на Тверском бульваре, дом 27, строение 6. Уточняется, что также на территории расположен объект культурного наследия "Главный дом, XVIII–XIX века", который будет отремонтирован и готов к современному использованию.

Работы проведут за счет инвестора в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия". Работы собираются начать в 2022 году.

"Очень рад, что на таком знаковом месте появится такая крепкая работа. В целом уверен, что архитекторы и заказчики смогут учесть все комментарии. Пожелаем им успехов в работе", – отметил Кузнецов.

Идею центра разработало архитектурное бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Задачей специалистов было придумать новый общественный центр и при этом хорошо сочетать его с историческим обликом столицы.

В Архсовете проект поддержали. Эксперты уточнили, что только следует обратить внимание на функциональные и технические стороны: уборку снега со светопрозрачной кровли, размещение рекламных носителей на фасадах и обустройство пешеходной зоны около центра.

По информации застройщика Capital Group, в будущем центре сделают гастрономические пространства и рестораны с открытыми террасами. Также там построят двухуровневое подземное парковочное пространство на 83 автомобиля.

Войти в здание можно будет с Большой Бронной улицы, Тверского бульвара и Сытинского переулка.

Ранее сообщалось, что в столице реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны Медведково, в результате чего там появятся спортивные и досуговые объекты, свыше 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура. Кроме того, в бывшей промзоне инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.