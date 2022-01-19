Два участка бывшей промзоны Медведково реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице два участка бывшей промышленной зоны Медведково реорганизуют, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом

"Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 гектаров. Участки находятся неподалеку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом", – рассказал Ефимов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в настоящее время там находятся склады, офисы и автосервисы. Предполагается, что после реорганизации на этом месте появятся спортивные и досуговые объекты, свыше 10 тысяч новых рабочих мест и удобная инфраструктура.

"Вложения в реорганизацию превысят 40 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 5,5 миллиарда рублей в год", – подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что в бывшей промзоне инвесторы построят почти 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

"Уже известно, что на втором участке возведут спортивный комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров. Всего по программе "Индустриальные кварталы" их будет построено 27", – рассказал Прохоров, добавив, что также там появятся гостиница, культурно-досуговый центр и храм.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

