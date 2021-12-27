Три участка бывших промзон реорганизуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участки на территории бывших столичных промзон Дмитровское шоссе, Котляково и Южное Бутово планируют реорганизовать. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая площадь реорганизации составляет почти 40 гектаров. В настоящее время на названных участках находятся склады и стоянки.

"В комплексное развитие участков бывших промзон инвесторы вложат 45 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 3,9 миллиарда рублей. На современных предприятиях и общественно-деловых объектах появятся более 8,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров подчеркнул, что около 560 тысяч квадратных метров недвижимости возведут в новых индустриальных кварталах. При этом 340 тысяч квадратных метров займут высокотехнологичные производства, а 220 тысяч квадратных метров – общественно-деловые объекты.

Новые кварталы возведут на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, между Промышленной улицей и Кавказским бульваром, а также недалеко от Варшавского шоссе и станции МЦД-2 Бутово.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят 6 миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест.

