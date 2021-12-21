В столичной промзоне Орлово появится производство полуфабрикатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В промзоне Орлово в Москве появится предприятие по производству мясных полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что столичная градостроительно-земельная комиссия 16 декабря приняла решение предоставить под это территорию площадью 2,5 гектара на Новоорловской улице и внести изменения в правила землепользования и застройки города в отношении данной территории.

На ней инвестор планирует возвести производственный комплекс суммарной площадью 16 тысяч квадратных метров. На нем будут изготавливаться полуфабрикаты из мяса.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Реализация проектов позволит увеличить поступления в бюджет столицы на 6 миллиардов рублей в год, а также создать больше 25 тысяч новых рабочих мест.

