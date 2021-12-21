Еще один участок бывшей промзоны Южный порт планируют реорганизовать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-востоке столицы в рамках программы "Индустриальные кварталы" планируют реорганизовать еще один участок бывшей промышленной зоны Южный порт, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общий объем инвестиций в реализацию третьего проекта составит 40 миллиардов рублей.
"В этом году город уже одобрил два проекта о комплексном развитии бывшей промзоны Южный порт, на днях была согласована третья концепция. Участок расположен между Третьим транспортным кольцом и Волгоградским проспектом, его площадь составляет почти 23,5 гектара", – приводятся в материале слова Ефимова.
Он отметил, что в настоящее время там находятся склады, автотехцентр и ремонтно-складская база.
"Реализация проекта позволит создать в этом квартале 11 тысяч новых рабочих мест, инвестиции по новому объекту в районе Текстильщики составят 40 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят 3,6 миллиарда рублей", – сказал он.
Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на данном участке возведут объекты общественно-делового назначения.
"Общественно-деловая застройка – торговые центры, банки, рестораны, кинотеатры, музеи – займет свыше 452 тысяч квадратных метров", – пояснил он.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части территории производственной зоны Южный порт. На месте промзоны планируют построить жилые дома, школу и детский сад, гостиницу, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, а также гаражи.
В целях улучшения транспортного обслуживания в будущем на реорганизуемой территории также планируют построить новую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии.
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