Собянин утвердил проект реорганизации промзоны на юго-востоке Москвы

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Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промзоны на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума.

Речь идет о части территории производственной зоны Южный порт, расположенной в столичных районах Печатники и Южнопортовом.

Площадь проектируемой территории ограничивается Южнопортовой улицей, 1-м и 2-м Южнопортовыми проездами, а также полосой отвода железной дороги и составляет 34,67 гектара.

Согласно проекту, на месте бывшей промзоны планируют построить 534,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома, учебный комплекс (школа на 500 мест и детский сад на 225 мест), гостиницу, многофункциональные, общественно-деловые и торговые центры, гаражи.

"Кроме того, предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети общей протяженностью 2,25 километра и инженерно-техническому обеспечению территории, включая строительство закрытой дождевой канализации, реконструкцию двух существующих и строительство 10 новых трансформаторных подстанций", – добавили в пресс-службе.

В целях улучшения транспортного обслуживания в будущем на реорганизуемой территории также планируют построить новую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии.

В общей сложности реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания 3,9 тысячи человек. При этом в вышеуказанных районах появится порядка 4,8 тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в рамках комплексного развития участка территории бывшей промзоны Серп и Молот будет создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест. Столичные власти уже согласовали соответствующий проект, в соответствии с которым реорганизация затронет 3,1 гектара территории бывшей промышленной зоны.