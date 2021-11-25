Сергей Собянин: промзоны в Москве должны развиваться комплексно

10:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные промзоны необходимо развивать комплексно, не забывая ни о жилье, ни о создании рабочих мест. Об этом в интервью РИА Новости заявил Сергей Собянин.
"Мы считаем, что промышленные территории должны развиваться комплексно и никто не должен спекулировать на этой земле", – сказал мэр.
Он объяснил, что именно поэтому действует схема, в рамках которой у собственников по кадастровой стоимости выкупают недвижимость, проектируют комплексную застройку территории, а затем выставляют на аукцион или конкурс с целью привлечения инвесторов.
При развитии промзон важно не упустить их экономический потенциал, подчеркнул градоначальник. По его словам, создание там рабочих мест позволяет избежать маятниковой миграции в городе, заторов на дорогах и проблем с экологией.
"На сегодняшний день мы наметили сотни гектаров промышленных территорий, которые должны постепенно превращаться в современные комплексные кварталы, чтобы жители могли работать и жить примерно в одном районе. <...> Очень важно город развивать комплексно, чтобы не было какой-то мононаправленности, это ни к чему хорошему не приведет", – заключил Собянин.
До этого мэр Москвы сообщил, что реализация программы реновации жилищного фонда в столице осуществляется в соответствии с планом. Власти надеются, что она будет завершена к 2032 году.
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