Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге "городов будущего". Об этом мэр написал в соцсети "ВКонтакте".

"Москва стала лидером в категории "Госуправление" европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем", – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что достижения столицы РФ были также отмечены в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей" – в них Москва заняла вторые места.

Исследование мюнхенского центра DEEP Ecosystems поставило Москву в рейтинге выше Парижа, Берлина и Барселоны. Мэр подчеркнул, что на территории столицы действует более 130 тысяч технологических компаний, регулярно растет число ESG-ориентированных организаций.

В октябре стало известно, что Москва опередила Мадрид, Торонто, Дубай, Амстердам, Франкфурт и Цюрих в ежегодном рейтинге Global Cities Index 2021. Исследование проводилось аналитиками консалтинговой компании Kearney.