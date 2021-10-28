Москва обошла Мадрид и Амстердам в рейтинге глобальных городов Kearney

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва опередила Мадрид, Торонто, Дубай, Амстердам, Франкфурт и Цюрих в ежегодном рейтинге Global Cities Index 2021 международной консалтинговой компании Kearney, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

После оценки экспертов Москва расположилась на 18-й строчке, улучшив результат прошлого года на две позиции. Лидерами рейтинга стали Нью-Йорк, Лондон и Париж.

"Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира – это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Представитель мэрии указал на то, что авторы рейтинга отметили достижения столицы РФ в области цифровой экономики и передовых технологий, а также признали лидерство среди мировых городов по числу музеев.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что составители Global Cities Index 2021 поставили Москву на первое место по развитию сектора здравоохранения и по числу бизнес-инкубаторов при университетах.

Накануне сообщалось, что российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee. Эксперты учитывали такие факторы, как включение вузов в международные рейтинги и условия проживания студентов.