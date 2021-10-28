Москва обошла Мадрид и Амстердам в рейтинге глобальных городов Kearney

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва опередила Мадрид, Торонто, Дубай, Амстердам, Франкфурт и Цюрих в ежегодном рейтинге Global Cities Index 2021 международной консалтинговой компании Kearney, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
После оценки экспертов Москва расположилась на 18-й строчке, улучшив результат прошлого года на две позиции. Лидерами рейтинга стали Нью-Йорк, Лондон и Париж.
"Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира – это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Представитель мэрии указал на то, что авторы рейтинга отметили достижения столицы РФ в области цифровой экономики и передовых технологий, а также признали лидерство среди мировых городов по числу музеев.
Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что составители Global Cities Index 2021 поставили Москву на первое место по развитию сектора здравоохранения и по числу бизнес-инкубаторов при университетах.
Накануне сообщалось, что российская столица вошла в топ-100 рейтинга лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой компании Studee. Эксперты учитывали такие факторы, как включение вузов в международные рейтинги и условия проживания студентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: