Школы и колледжи Москвы возглавили рейтинг детского движения WorldSkills Russia

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские школы и колледжи возглавили впервые сформированный топ-100 образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"При его (рейтинга. – Прим. ред.) составлении учитывалось участие детей от 12 до 14 лет в чемпионатах профессионального мастерства и тематических сменах "Профильные техноотряды". В рейтинг вошли образовательные учреждения из 38 регионов страны. Столица возглавила этот рейтинг", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Александр Тверской отметил, что успехи школьников и студентов подтверждают высокое качество столичного образования.

"Это доказывает и включение сразу 20 колледжей и школ столицы в федеральный рейтинг юниорского движения WorldSkills Russia. Москва планомерно развивает систему подготовки кадров, необходимых городу", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-5 лучших городов мира по версии рейтинга The World‘s 100 Best Cities, который составляет авторитетная консалтинговая компания Resonance Consultancy.

Столица заняла четвертое место на основе анализа таких показателей, как туристическая привлекательность, удобство для жизни, работы и ведения бизнеса.

